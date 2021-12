Spiritfarer ha venduto oltre un milione di copie. Disponibile la Farewell Edition

Thunder Lotus ha annunciato che Spiritfarer ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Allo stesso tempo lo sviluppatore sta dicendo addio al gioco con Spiritfarer: Farewell Edition, che è stata lanciata ieri.

La Farewell Edition del pluripremiato gioco gestionale include contenuti aggiuntivi pubblicati per il gioco base, incluso l'aggiornamento 'Jackie & Daria'. Nell'aggiornamento finale, Stella salpa per Overbrook Island per riportare un ospedale in rovina al suo antico splendore.

"Tutte le cose belle devono finire. E Spiritfarer è stato particolarmente importante per Thunder Lotus!" ha detto Nicolas Guérin, direttore creativo di Spiritfarer.

In una dichiarazione separata su PlayStation Blog, Guérin ha affermato che lo studio non avrebbe mai immaginato che Spiritfarer avrebbe raggiunto 1 milione di giocatori, soprattutto da quando hanno lanciato il gioco nel bel mezzo della pandemia di COVID-19 l'anno scorso.

Tra i vari premi per i quali Spiritfarer è stato nominato, il titolo ha vinto il Games For Impact ai The Game Awards.

Fonte: Gamepur.