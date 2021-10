Gears Tactics e oltre: Splash Damage lavora a un nuovo gioco sci-fi originale

Lo sviluppatore di giochi britannico Splash Damage è forse meglio conosciuto per il suo lavoro sui franchise di altre società, poiché ha aiutato nello sviluppo del multiplayer di Gears of War 4 e 5 e nella creazione di Wolfenstein: Enemy Territory. Ora, la società ha annunciato che sta lavorando a un nuovo gioco sci-fi originale.

Lo studio ammette che non ha ancora molto da annunciare sul progetto - non ha nemmeno un titolo - ma si dice anche che il motivo principale per l'annuncio anticipato è attirare nuovi dipendenti per lavorare al progetto.

Tutto ciò che è stato pubblicato finora per il gioco è un concept artwork che mostra un personaggio astronauta illuminato in rosso su un oscuro paesaggio planetario.

We?re creating a brand new game in an original sci-fi universe.



Now hiring across a range of disciplines:



?Animation Programmer

?Art Director

?Design Director

?Development Director

?Lead Graphics Programmer

?And more!



Help us build the future: https://t.co/lI25OvZhT5 pic.twitter.com/9Fm04xgeSd — Splash Damage (@splashdamage) October 13, 2021

Splash Damage tende a specializzarsi in sparatutto in prima persona multiplayer, anche se non c'è alcuna garanzia che il nuovo gioco segua questa tendenza. Un annuncio di lavoro per un "online services programmer" suggerisce che il gioco avrà un aspetto online, mentre una riga nell'annuncio per un lead level designer richiede "esperienza nell'esecuzione della fase live di un gioco come servizio".

Il ruolo per i servizi online richiede esperienza con PSN, Xbox Live e Steam, mentre altri ruoli consigliano esperienza con Unreal Engine 4 e sviluppo per Switch e piattaforme mobile.

