Splatoon 3, Bayonetta 3 e il sequel di Zelda Breath Of The Wild confermati da Nintendo in uscita nel 2022

Il 2022 sarà un grande anno per i fan di Nintendo Switch. Leggende Pokémon Arceus, il rivoluzionario capitolo, è stato messo in vendita lo scorso venerdì, 28 gennaio, anche se molti giochi interessanti devono ancora arrivare.

L'ultimo report finanziario di Nintendo svela i piani che l'azienda giapponese ha per il suo programma di rilascio e condivide ottime notizie, visto che sia The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 che Bayonetta 3 e altri molto attesi come Splatoon 3 o Mario + Rabbids Sparks of Hope usciranno in un momento ancora da definire nel 2022.

Sebbene questi titoli fossero già stati fissati per il 2022, la verità è che sarà un sollievo per i fan sapere che Nintendo riconferma che arriveranno quest'anno. Purtroppo nessuno dei quattro giochi citati ha una data precisa o una finestra di uscita approssimativa, quindi dovremo attendere per ricevere maggiori informazioni dall'azienda in un futuro Nintendo Direct. Non solo ma Nintendo elenca anche Metroid Prime 4 che però, sfortunatamente, non ha ancora una finestra di lancio.

Qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco:

Leggende Pokémon Arceus - 28 gennaio

TRIANGLE STRATEGY - 4 marzo

Kirby and the Forgotten Land - 25 marzo

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Primavera 2022

Splatoon 3 - 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 2022

Bayonetta 3 - 2022

Metroid Prime 4 - TBA

Fonte: Nintendo Life