Splinter Cell nonostante abbia 20 anni è ancora elogiato dai fan per i suoi dettagli grafici

Il 2002 segna l'arrivo del primo capitolo di Splinter Cell, gioco che ha avuto successivamente alcuni seguiti e che sono stati sviluppati da Ubisoft ispirati alla serie di libri di Tom Clancy.

Nonostante siano passati praticamente vent'anni, il primo capitolo viene ancora ricordato con gioia dai fan: recentemente, l'utente Reddit borkh1 ha pubblicato sul famoso forum un breve video che ci mostra quanto i livelli di dettaglio grafico fossero accurati. Il video mostra il protagonista all'interno di una casa e dai movimenti possiamo notare come i raggi di luce della TV siano molto realistici.

Non solo, ma anche le tende che dividono il salotto dalla cucina, hanno una fisica perfetta, con queste che si muovono quando vengono a contatto con il personaggio del gioco. Insomma, è anche per questi piccoli particolari che Splinter Cell viene ancora apprezzato dalla community.

Attualmente è in via di sviluppo il Remake di Splinter Cell, che è stato annunciato lo scorso anno. Per adesso non ci sono informazioni sulla sua data di uscita.

