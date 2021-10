Splinter Cell, un nuovo gioco è in fase di sviluppo secondo alcuni rumor

È passato quasi un decennio dal lancio dell'ultimo capitolo di Splinter Cell e, nonostante le richieste di milioni di fan in tutto il mondo, Ubisoft non ha ancora confermato lo sviluppo di un nuovo gioco. Ma sembra che la situazione potrebbe cambiare presto e, secondo un recente report, l'azienda francese avrebbe già dato il via libera allo sviluppo di un nuovo Splinter Cell il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel 2022.

Tom Henderson, famoso insider che ha riportato con accuratezza alcune voci poi risultate vere, sul portale VGC afferma che un nuovo Splinter Cell sarebbe in via di sviluppo. Stando alle informazioni, Ubisoft avrebbe dato il via libera allo sviluppo di un nuovo grande titolo di Splinter Cell per cercare di riconquistare la fiducia dei fan frustrati dai recenti tentativi di rilanciare il franchise su mobile e realtà virtuale.

Questo nuovo Splinter Cell sarebbe ancora in una fase molto iniziale del suo sviluppo e non è chiaro quale sia lo studio al lavoro, anche se sembra che questa volta Ubisoft Montreal non sia coinvolto. Sebbene il gioco sia ancora in pre-produzione, Henderson afferma che esiste la possibilità che il nuovo Splinter Cell venga presentato ufficialmente al mondo nel 2022.

Non esiste una data stimata per il suo lancio ma tenendo conto dei tempi si potrebbe tranquillamente parlare del 2024. Ad ogni modo per adesso stiamo parlando di rumor in quanto Ubisoft non ha commentato la notizia. Non ci resta che attendere e vedere se effettivamente queste voci risulteranno essere vere.

