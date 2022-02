Splinter Cell Remake procede bene, lo sviluppo va avanti

Nella recente earnings call tra i dirigenti di Ubisoft e gli investitori, c'è stato posto anche per una piccola parentesi su Splinter Cell, o meglio, sul remake del primo capitolo, già annunciato a dicembre completamente a sorpresa.

La summenzionata "piccola parentesi" riguarda in effetti il procedimento dei lavori sul gioco, che se non altro ci conferma che Ubisoft Toronto, lo studio che sta guidando il suo sviluppo, ha le mani completamente in pasta da quando ha terminato i lavori su Watch Dogs Legion prima e Far Cry 6 poi.

Sappiamo che verrà utilizzato il motore grafico Snowdrop Engine, lo stesso che vedremo entro la fine di quest'anno adoperato in Avatar: Frontiers of Pandora e prossimamente nel gioco di Star Wars concesso su licenza a Ubisoft, ma di cui attualmente non si sa nulla; tutte queste produzioni dovrebbero essere current-gen only, ragion per cui c'è molta aspettativa sul comparto tecnico, e quello del remake di Splinter Cell dovrebbe fare molta leva sull'illuminazione dinamica.

Lo studio di Toronto ha già lavorato a uno Splinter Cell, in precedenza: Blacklist, proprio l'ultimo capitolo uscito, nel 2013.

Fonte: Comicbook