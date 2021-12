Splinter Cell potrebbe tornare in versione open world per Tom Henderson

Sono letteralmente anni che si vocifera del nuovo Splinter Cell, rumor su rumor, speranze su speranze a ogni evento in stile E3 ma puntualmente, si rimaneva con un pugno di mosche. Ma i rumor sul nuovo Splinter Cell si rinnovano e l'ultimo arrivo dal noto insider e giornalista Tom Henderson, secondo cui sarebbe tuttora in sviluppo ma con una trasformazione radicale.

Sembra infatti che Splinter Cell continuerà a seguire la sua fonte di ispirazione anche per l'open world. Come Metal Gear Solid V infatti, le vicende di Sam Fisher potrebbero svolgersi in una vasta mappa, anche se sperare nella qualità raggiunta da Kojima con l'ultimo capitolo dedicato a Big Boss sembra quasi utopia.

Tutto sarebbe riconducibile a "un'Assassin's Creed più stealth", con un "approccio in stile Halo Infinite". È molto probabile comunque che l'open world sia più simile a una matrioska di mappe molto grandi e complesse, che meglio si sposerebbero al tipo di gameplay. Non resta che attendere la conferma ufficiale di queste notizie, magari con un trailer ai The Game Awards. Sognare non costa nulla.

Fonte: wccftech.com