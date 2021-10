Splinter Cell il nuovo gioco sarebbe in fase di test ispirandosi anche al reboot di Hitman

Secondo quanto riferito, Splinter Cell sta tornando.

Ubisoft avrebbe dato il via libera a un nuovo sequel a tutti gli effetti, secondo Video Games Chronicle. Sebbene non si possa confermare quanto emerso, Venturebeat afferma che Ubisoft avrebbe testato un potenziale gioco Splinter Cell durante l'estate.

Come molti publisher, Ubisoft esegue regolarmente sessioni di test con i consumatori per ottenere feedback sui potenziali prodotti. Nelle settimane prima dell'E3, Ubisoft avrebbe fatto giocare i fan all'imminente remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e qualcosa che aveva l'aspetto di un nuovo prototipo di Splinter Cell.

I tester non hanno trascorso molto tempo con il possibile Splinter Cell. Ubisoft ha fornito solo una sezione tutorial di base. Ma questa versione del gioco combinava l'azione familiare di Splinter Cell con elementi del reboot di Hitman del 2016.

Questo non significa che questo sia lo stesso gioco al quale Ubisoft ha dato il via libera. Il publisher probabilmente sta testando e valutando nuove possibilità per i suoi prossimi giochi. E qualsiasi eventuale Splinter Cell potrebbe non assomigliare a questo prototipo segreto.

Tuttavia, questo indica che Ubisoft stava studiando modi per riportare indietro la serie Splinter Cell - o qualcosa di simile - in futuro. E i giochi Hitman sono un buon modello per quanto riguarda l'azione stealth.

Per Ubisoft, questa è un'opportunità per conquistare i fan scontenti di Splinter Cell e un pubblico più ampio.

Fonte: Venturebeat.