Square Enix annuncia una donazione di $ 500.000 per aiutare i rifugiati ucraini

Nelle ultime settimane diverse aziende si sono pronunciate per condannare l'invasione russa dell'Ucraina, e mentre alcune hanno deciso di smettere di offrire i loro prodotti in Russia, altre sono venute in aiuto delle persone colpite dal conflitto. Square Enix, ha recentemente annunciato che avrebbe donato 500.000 dollari per aiutare la popolazione ucraina.

Attraverso un post su Twitter, la società ha reso nota la scelta, precisando che il denaro andrà all'UNHCR. "Il gruppo Square Enix ha annunciato oggi la donazione di $ 500.000 all'UNHCR e per fornire aiuti umanitari al popolo ucraino in cerca di rifugio nelle regioni vicine", si legge nella dichiarazione.

Insieme a questo, le società che compongono il gruppo "hanno lanciato un programma di raccolta fondi e regali equivalenti a beneficio del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Unicef ​​e Medici Senza Frontiere".

"Ci auguriamo sinceramente che la pace venga ripristinata e che le persone colpite dalla crisi possano recuperare una vita serena il prima possibile" conclude il team.

Fonte: The Gamer