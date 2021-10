Square Enix apre Square Enix London Mobile con l'obiettivo di creare giochi di qualità

Square Enix ha annunciato nella giornata di oggi il suo nuovo studio che si chiamerà Square Enix London Mobile. Square Enix London Mobile è un nuovo studio londinese con l'obiettivo di pubblicare e fornire giochi gratuiti di alta qualità per dispositivi mobile in tutto il mondo.

Lo studio sta attualmente lavorando al già annunciato Tomb Raider Reloaded e al prossimo gioco di Avatar: The Last Airbender per piattaforme mobile. I talenti di produzione e marketing sono stati reclutati sia per questi giochi che per i futuri progetti non annunciati in questo momento. Anche se sappiamo di Tomb Raider Reloaded da un po', il gioco Avatar: The Last Airbender è in lavorazione con Navigator Games con sede a Vancouver.

Tomb Raider Reloaded di Square Enix London Mobile uscirà su App Store e Google Play nel 2022. È stato sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics ed è un gioco di avventura in stile arcade creato per dispositivi mobili come rivelato in precedenza.

Square Enix has announced Square Enix London Mobile, a new game studio with a focus on "high-quality, free-to-play" mobile games



As of right now it is working on a Tomb Raider game and one based on Avatar: The Last Airbenderhttps://t.co/I6Xgl5ZpI1 pic.twitter.com/qd6ndaFYyt — Nibel (@Nibellion) October 20, 2021

A parte questi due progetti, non sappiamo su cosa stia lavorando Square Enix London Mobile in questo momento. Nell'attesa di maggiori dettagli è disponibile per la visione il sito ufficiale.