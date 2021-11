Squid Game di Netflix diventa Crab Game! Un videogioco gratis che ha già fatto il botto su Steam e Twitch

Squid Game di Netflix ha avuto un enorme successo da quando ha debuttato a settembre, e anche se non esiste un videogioco ufficiale basato sulla serie, c'è un titolo multiplayer intitolato Crab Game che ricorda molto da vicino lo show TV.

Crab Game è stato lanciato su Steam alla fine di ottobre. E' fondamentalmente un gioco multiplayer di Squid Game ed è gratuito. I giocatori possono saltare nelle lobby e giocare a una serie di letali giochi battle royale ispirati alla serie.

Crab Game è già un successo su Steam, con oltre 30.000 giocatori simultanei registrati ieri. Su Twitch, sta attirando più di 20.000 spettatori, ed è davanti a titoli come Final Fantasy 14 Online, PUBG Battlegrounds, Overwatch e Rocket League.

Lo sviluppatore responsabile di Crab Game è Dani, che ha anche realizzato il popolare gioco di sopravvivenza gratuito Muck.

"Crab Game è un gioco multiplayer in prima persona in cui combatti per il denaro in diversi minigiochi basati su giochi per bambini, fino a quando rimane un solo giocatore a rivendicare tutto il premio. Sicuramente non basato su alcun programma televisivo coreano in streaming online, poiché ciò causerebbe guai legali", si legge su Steam.

Potete scaricare Crab Game per PC Windows su Steam. Le versioni Mac e Linux di Crab Game sono disponibili su Itch.io.

Fonte: Polygon.