Squid Game è così popolare che Netflix pensa ad un gioco

Squid Game è una serie di Netflix molto popolare ed ora l'azienda non esclude che creerà un videogioco ispirato proprio alla serie TV. Per chi non lo sapesse la serie TV sudcoreana racconta di un gruppo di 456 persone che partecipano a un concorso segreto. Ci sono 45,6 miliardi di won da vincere: i giocatori devono vincere una serie di giochi per bambini per ottenere i soldi, ma il fallimento è punibile con la morte.

Il rappresentante di Netflix - Minyoung Kim - in un'intervista a The Hollywood Reporter ha ora ammesso che il sito web sta valutando la possibilità di preparare altri progetti basati su Squid Game, inclusi i videogiochi.

"Stiamo esaminando varie aree, dai giochi ai prodotti di consumo ad altro, per scoprire cosa possiamo offrire ai destinatari" ha affermato il manager. Non ha rivelato ulteriori dettagli, ma la piattaforma sta investendo da tempo nell'intrattenimento virtuale. Non è un segreto che Squid Game potrebbe influenzare la creazione di videogiochi, del resto ne aveva già parlato l'insider Tom Henderson in un suo recente tweet.

Dato che Squid Game è la serie TV più vista sulla piattaforma, probabilmente vedremo molto altro prossimamente.

Fonte: The Gamer