'Squid Game sarà il futuro dei videogiochi battle royale'

Squid Game è il fenomeno del momento e a quanto pare avrebbe influenzato persino il mondo videoludico: secondo Tom Henderson, una figura dell'industria dei giochi con conoscenza di ciò che accade nello spazio degli sparatutto, uno o più videogiochi di Squid Game potrebbero essere in lavorazione. Non è noto quali società siano coinvolte, tuttavia è molto probabile che Netflix si sia assicurata i diritti per futuri adattamenti.

Sappiamo che Netflix sta iniziando a immergersi nei videogiochi e questo tipo di progetto potrebbe spingere la sua attività di giochi nel redditizio spazio battle royale che è dominato da successi da miliardi di dollari come Fortnite, PUBG, Warzone e Apex Legends. Squid Game è diventata una delle serie Netflix più viste di tutti i tempi ed è possibile che venga prodotta una seconda stagione.

Del resto, un particolare gioco ispirato a Squid Game per la prima PlayStation è stato creato da un fan della serie, ma attualmente non ci sono ancora voci per dei progetti ufficiali nel mondo dei videogiochi.

Per adesso quindi non ci sono ulteriori informazioni, pertanto non ci resta che attendere e vedere se effettivamente qualcuno ha già in sviluppo un gioco ispirato proprio a questa serie TV.