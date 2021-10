Stadia ha iniziato a proporre demo gratis a tempo limitato

Google Stadia ha iniziato a implementare una funzionalità molto richiesta: le demo a tempo limitato per i giochi esistenti sulla piattaforma.

Stadia, ovviamente, richiede di acquistare i giochi singolarmente o di giocare alla selezione di titoli inclusi nel suo abbonamento Stadia Pro.

Ciò significava, fino ad ora, che Stadia non offriva uno dei vantaggi principali dell'essere un servizio di streaming: la possibilità di accedere e provare rapidamente giochi completi per avere un'idea di ciò che potrebbe piacerti.

Tutto cambia ora, con l'aggiunta di una nuova sezione Prove gratuite e una finestra di accesso di 30 minuti per Hello Engineer. Di solito, il titolo costa $ 20 o fa parte di Stadia Pro.

Parlando con The Verge, Google ha affermato che le demo a tempo dei giochi completi sono un esperimento che verrà eseguito nei prossimi mesi per più giochi, con diverse finestre di accesso (quindi potrebbe non essere sempre una finestra di soli 30 minuti).

Fonte: Eurogamer.net.