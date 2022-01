Stadia Pro raggiunge i 50 giochi con Life is Strange Remastered e altri titoli in arrivo a febbraio

Google ha annunciato che a febbraio aggiungerà altri sette giochi al suo servizio di abbonamento Stadia Pro, inclusi due nuovi giochi che verranno lanciati sulla piattaforma streaming all'inizio del mese.

Gli abbonati a Stadia Pro possono riscattare Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before The Storm Remastered, Cosmic Star Heroine, Nanotale - Typing Chronicles, Merek's Market, Phogs! e One Hand Clapping a partire da martedì 1 febbraio. Dirt 5 e MotoGP 20 lasceranno il servizio nella stessa data.

Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before The Storm Remastered saranno lanciati su Stadia il primo febbraio a $25 ciascuno.

Google ha anche creato un grafico che documenta la crescita della libreria di Stadia Pro dal lancio della piattaforma nel novembre 2019. Secondo i dati, il numero totale di giochi disponibili nella libreria è aumentato nel corso del 2020 e si è limitato a circa 34 giochi alla fine dell'anno. Il catalogo si è ridotto per la prima metà del 2021 poiché alcuni dei giochi lasciano il servizio ogni mese quando ne vengono aggiunti di nuovi, ma sono continuamente aumentati nella seconda metà dell'anno. La libreria raggiungerà il massimo a febbraio con un totale di 50 giochi disponibili.

La società ha aggiunto almeno due giochi a Stadia Pro ogni mese con il massimo a nove giochi a dicembre 2020 e una media di quattro o sei giochi dal lancio. La libreria Stadia Pro ha contenuto alcuni dei migliori titoli sulla piattaforma insieme a gochi attuali tra cui Control Ultimate Edition, Saints Row IV: Re-Elected e Wavetale.

Fonte: Androidcentral.