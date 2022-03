Stadia permette di provare i giochi senza avere un account

Google ha lanciato le demo "Click to Play" su Stadia, che consentono ai giocatori di provare i titoli gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, queste demo possono essere avviate direttamente da un browser web compatibile senza bisogno di un account Stadia.

I giocatori potranno anche accedere alla vetrina di Stadia senza un account, mentre i giochi sullo store inizieranno a essere visualizzati nei risultati di ricerca di Google.

La funzione è stata provata nell'ottobre dello scorso anno, che secondo Google ha comportato un aumento del 35% delle percentuali di clic rispetto ai clic Acquista o Richiedi, nonché un aumento del 70% nel coinvolgimento dei giocatori.

Le prove dovrebbero essere aperte a tutti i publisher e gli sviluppatori entro la fine dell'anno, con Risk of Rain 2 attualmente disponibile per la prova per un massimo di un'ora.

Click to Play è un'iniziativa su cui Google sta lavorando nel tentativo di rilanciare la sua piattaforma.

Il gigante della tecnologia ha anche recentemente annunciato che sta lavorando per portare i giochi Windows su Stadia attraverso un livello di compatibilità interno.

