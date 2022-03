S.T.A.L.K.E.R. 2 cambia nome in 'Heart of Chornobyl' usando così l'ortografia ucraina

Gli utenti di ResetEra hanno notato che S.T.AL.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ha cambiato nome su Steam in "S.T.AL.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". "Chernobyl" è la romanizzazione dell'ortografia russa della centrale elettrica, mentre "Chornobyl" è in realtà la romanizzazione dell'ortografia ucraina della stessa località.

A prima vista, questo sembrerebbe un cambiamento derivante dall'invasione russa dell'Ucraina. Nulla è stato ancora annunciato dallo sviluppatore di S.T.AL.K.E.R. 2, GSC Game World, ma va notato che lo studio di sviluppo con sede in Ucraina ha annunciato all'inizio di questo mese a marzo che i lavori suL GIOCO erano ufficialmente sospesi, ma "sicuramente continueranno".

Sebbene il conflitto sia ancora in corso, non è chiaro come o quando sviluppatori di giochi come GSC Game World potranno tornare al lavoro. Tuttavia, come hanno affermato gli stessi sviluppatori all'inizio di questo mese, ora l'obiettivo è "sforzarsi di aiutare i dipendenti e le loro famiglie a sopravvivere".

Recentemente anche Bandai Namco ha annunciato di voler donare oltre 700.000 euro alle organizzazioni non governative che stanno aiutando i cittadini ucraini.

Fonte: PCGamer