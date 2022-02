S.T.A.L.K.E.R. 2, arriva la dichiarazione dello studio sulla guerra tra Russia e Ucraina

L'invasione da parte dei russi in Ucraina è purtroppo la notizia del giorno e probabilmente dell'anno, poiché segna inevitabilmente l'inizio di una nuova guerra. La cosa più importante per la popolazione ucraina in questo momento è ovviamente la sicurezza di tutte le persone, cosa che GSC Game World sa.

La società sviluppatrice dell'atteso S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, ha lo studio a Kiev, città in cui l'aeroporto è già stato raggiunto dalle truppe dell'esercito russo. Ora, proprio per questo, i creatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 hanno rilasciato una dichiarazione per chiarire la loro posizione dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore.

"Oggi la Federazione Russa ha ufficialmente dichiarato guerra all'Ucraina. Il nostro Paese si è svegliato al suono delle esplosioni e degli spari, ma è pronto a difendere la propria libertà e indipendenza, quindi resta forte e pronta a tutto. Il futuro è incerto, ma speriamo per il meglio, sempre fiduciosi nelle nostre forze armate e nella nostra fiducia nell'Ucraina" si legge nel comunicato.

"Pertanto, ci rivolgiamo ai nostri colleghi dell'industria dei videogiochi e anche ai giocatori, ai blogger o a chiunque veda questo post nel proprio feed: condividete, non fatevi da parte e aiutate chi ne ha bisogno. Attraverso il dolore, la morte, la guerra, la paura e la crudeltà disumana, l'Ucraina persevererà. Come fa sempre".

Fonte: Gamespot