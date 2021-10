S.T.A.L.K.E.R. 2 è solo l'inizio? GSC Game World lavorerebbe a un altro gioco misterioso

Al momento lo studio GSC Game World è al lavoro su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (che recentemente è passato ad essere sviluppato in Unreal Engine 5). Tuttavia, si è saputo che in parallelo il team sta lavorando a un altro progetto.

Il nuovo gioco è menzionato sulla pagina del direttore generale dello studio, Evgeny Grygorovych, su LinkedIn. Il progetto non annunciato si trova tra S.T.A.L.K.E.R. 2 e il terzo "Cossacks". Dalla descrizione è solo chiaro che la nuova creazione del team di GSC Game World viene sviluppata contemporaneamente a S.T.A.L.K.E.R. 2 e che non è stata ancora annunciata.

Ad agosto, l'azienda aveva pubblicato un elenco di annunci e in quel momento sembrava che i dipendenti venissero reclutati proprio per lavorare al sequel dello sparatutto cult. Ora possiamo supporre che l'azienda stesse reintegrando il suo personale allora per affrontare un altro progetto. Sfortunatamente non ci sono ulteriori dettagli su questo misterioso progetto pertanto non ci resta che attendere informazioni dallo studio di sviluppo.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl ha avuto uno sviluppo piuttosto travagliato, ma è stato mostrato quest'anno all'E3 2021 e ora ha una data di uscita ufficiale. Il gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S il 28 aprile 2022.

Fonte: Segment-next