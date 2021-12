S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl riceverà una modalità multiplayer gratuita post-lancio

I fan di S.T.A.L.K.E.R stanno aspettando da molto tempo un sequel a tutti gli effetti del classico sparatutto cult, e tra qualche mese, quell'attesa finirà finalmente quando GSC Game World pubblicherà S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Con un incredibile open world e una quantità ambiziosa di contenuti, sarà chiaramente un gioco enorme che terrà occupati i giocatori per un bel po' di tempo. Tuttavia se state cercando dell'azione multiplayer dovrete sì aspettare in futuro, ma il gioco offrirà anche quella modalità.

In un'intervista nel recente numero della rivista PC Gamer, lo sviluppatore GSC Game World ha confermato che aggiungerà modalità multiplayer a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl dopo la sua uscita. Queste modalità arriveranno come aggiornamento gratuito e, sebbene non siano noti tutti i dettagli su cosa comporteranno esattamente, sappiamo che saranno incluse modalità PvP come il deathmatch e il deathmatch a squadre.

Heart of Chernobyl è il sequel diretto del primo capitolo, con gli eventi che si svolgono diversi anni dopo. Ciò significa che anche il mondo di gioco è cambiato in modo significativo: la natura in alcune regioni si è ripresa dopo la radiazione, pertanto alcune regioni del mondo sono anche completamente selvagge mentre gli edifici rimanenti e i laboratori sotterranei stanno cadendo a pezzi. Sono stati svelati tanti nuovi dettagli a riguardo che potete leggere cliccando qui.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl verrà lanciato il 4 aprile 2022 per Xbox Series X/S e PC e sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass al day one. Il gioco richiederà ben 180 GB di spazio di archiviazione su Xbox.

Fonte: The Gamer