S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl avrebbe già una finestra di lancio per PS5

Lo studio GSC Game World posticiperà l'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl dal 28 aprile all'autunno? Come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi, un blogger ucraino con il soprannome di OLDboi ha dichiarato che l'annuncio ufficiale del rinvio dovrebbe arrivare in un futuro prossimo. Ma le notizie non sono finite qui.

OLDboi ha anche condiviso informazioni sulla versione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl per PlayStation 5. Secondo lui, gli sviluppatori presenteranno questo porting pochi mesi dopo il lancio su PC e Xbox. L'uscita della versione PlayStation 5 quindi sarebbe prevista per la fine dell'anno o l'inizio del prossimo. Non solo, ma il gioco arriverà con il pieno supporto alle feature del DualSense.

Il motivo del rinvio sarebbe l'obiettivo dello studio di sviluppo di poter lavorare ancora sul gioco in modo da migliorarlo graficamente e offrire ai giocatori un prodotto soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Per adesso prendete tutto quanto come un semplice rumor in quanto il team di sviluppo non ha ancora annunciato nessun rinvio e nemmeno la versione PS5 del gioco. Non ci resta che attendere nuove informazioni da fonti ufficiali.

Fonte: YouTube e Championat