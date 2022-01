STALKER 2 Heart of Chernobyl sembra destinato a un inevitabile rinvio

STALKER 2: Heart of Chernobyl è uno dei titoli più attesi per Xbox Series X/S e PC, e per ora sappiamo che il gioco sarà lanciato il 4 aprile 2022.

Tuttavia, sembra che le cose potrebbero cambiare, dato che uno YouTuber ucraino ha suggerito che STALKER 2 potrebbe essere rinviato a questo autunno.

Lo YouTuber in questione, OLDboi, ha detto che il gioco potrebbe non arrivare nella data di lancio programmata e il rumor è stato poi riportato dall'insider IdleSloth su Twitter.

(Rumor) S.T.A.L.K.E.R. 2 maybe delayed to Autumn 2022 ?



Article:https://t.co/p0BTqLSHoH



Source Ukrainian blogger OLDboi:https://t.co/qIVZH2Ibdt pic.twitter.com/AWzvWauFS9 — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 10, 2022

Per ora, non si conoscono le ragioni dietro il potenziale rinvio. C'è da dire che STALKER 2 ha subito delle modifiche ultimamente: qualche tempo fa GSC Game World aveva confermato il supporto agli NFT per il titolo, poi in seguito lo studio ha fatto dietrofront cancellando tutti i piani relativi a questa (discussa) tecnologia.

In altre notizie correlate, abbiamo appreso che STALKER 2: Heart of Chernobyl riceverà una modalità multiplayer gratuita post-lancio.

Fonte: Twitter.