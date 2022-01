S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart Of Chernobyl è stato ufficialmente rinviato, ecco la nuova data di uscita

Sfortunatamente i rumor erano purtroppo veri. Dopo che è stato suggerito che S.T.A.L.K.E.R. 2, l'esclusiva console Xbox Series X avrebbe ottenuto un rinvio alla fine dell'anno, GSC Game World ha confermato che uscirà ora l'8 dicembre 2022.

In un messaggio pubblicato sui social media, lo sviluppatore ha spiegato che la "decisione non è facile", ma il team crede fermamente che "lo sviluppo dovrebbe richiedere tutto il tempo necessario, soprattutto nel caso di un progetto del genere".

Proprio pochissimi giorni fa il gioco è stato protagonista sui social media dopo che uno YouTuber ucraino ha dichiarato che sarebbe stato rinviato fino alla fine dell'anno, il che ha portato un Community Manager di GSC Game World a chiedere ai fan di attendere informazioni ufficiali. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla comunicazione.

Purtroppo, alla fine è arrivato il comunicato, quindi ora dovremo aspettare fino alla fine dell'anno per metterci le mani sopra. Non ci resta che incrociare le dita e scongiurare ulteriori rinvii.