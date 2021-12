STALKER 2 tra nuove immagini e informazioni sugli elementi di sopravvivenza, longevità e molto altro

STALKER 2 si sta finalmente avvicinando alla data di uscita del 28 aprile 2022.

Pertanto, gli sviluppatori di GSC Game World hanno condiviso cinque splendidi nuovi screenshot e una nuovissima concept art per il gioco tramite il canale Discord ufficiale. Inoltre, nell'ultimo numero della rivista PC Gamer sono emerse nuove informazioni e dettagli sul titolo.

Secondo quanto riferito, STALKER 2 presenterà elementi di sopravvivenza significativi. Il personaggio principale dovrà essere nutrito bene, altrimenti la fame potrebbe ridurre le abilità e causare una rapida perdita di resistenza. D'altra parte, una volta mangiato bene, sarete in grado di coprire lunghe distanze più velocemente.

Allo stesso modo, dormire sarà un requisito fondamentale. Trascorrere più di un giorno senza chiudere occhio causerà un deterioramento della vista, insieme alla perdita di resistenza (di nuovo) e forse anche delle allucinazioni. Esistono alcuni rimedi rapidi come consumare una bevanda energetica.

Secondo GSC Game World, oltre trenta quest designer hanno lavorato alla trama di STALKER 2: Heart of Chernobyl. La durata stimata (probabilmente includendo i contenuti secondari) è di circa cento ore e la non linearità sarà un fattore chiave man mano che i giocatori avanzeranno nel gioco.

Oltre ai normali stalker e banditi, la Zona di esclusione includerà anche la fazione Warta, l'equivalente di una forza di polizia non ufficiale. Il capo della fazione, il colonnello Alexander Korshunov, è descritto come un uomo che non tollera alcun tipo di slealtà da parte dei suoi subordinati. La fazione nel suo insieme presumibilmente vuole sfruttare le scoperte scientifiche fatte all'interno della Zona per il miglioramento dell'umanità.

Gli sviluppatori hanno suggerito che scegliere Warta o un'altra delle fazioni disponibili in STALKER 2 sarà un punto importante della trama del gioco. Detto questo, ogni fazione include personaggi con ideologie diverse.

I cervi mutati possono apparentemente essere una minaccia significativa per il personaggio in STALKER 2. La mutazione ha modificato la struttura dell'animale, rendendo difficile trovare un punto debole vulnerabile ai danni. Il cervo mutato può essere pericoloso sia con attacchi fisici che psichici, che sono un altro brutto effetto collaterale delle radiazioni. Questi cervi possono evocare altri mutanti e persino evocare copie false di se stessi.

STALKER 2 sarà lanciato su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Wccftech.