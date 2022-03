S.T.A.L.K.E.R. 2 non verrà venduto in Russia a causa della guerra in Ucraina

Nessuno sviluppatore di videogiochi è stato così esplicito sull'invasione russa dell'Ucraina come GSC Game World, lo studio che ha prodotto S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl (il sottile cambio di nome è stata una mossa deliberata del team). Ora, il prossimo sparatutto è stato rimosso dalla vendita in Russia.

Pubblicando sul sito di social media russo VKontakte (tradotto dal membro del forum ResetEra AnastielBR_), GSC ha dichiarato il suo continuo sostegno al suo paese d'origine, l'Ucraina, e ha spiegato la situazione in alcuni punti.

Innanzitutto, i preordini digitali esistenti di S.T.AL.K.E.R.2 in Russia verranno comunque rispettati al lancio del gioco, ma ora non è possibile acquistarne di nuovi. Le edizioni fisiche sono state completamente cancellate e GSC consiglia di parlare con il negozio in cui è stato prenotato il gioco. Inoltre, a chiunque abbia preordinato il gioco in questi giorni, sia tramite download digitale che in formato fisico, verrà garantito un rimborso.

SGC riconosce anche che anche alcuni cittadini russi interessati al suo gioco si oppongono a questa guerra, ma la linea di demarcazione deve essere tracciata. Lo studio ha esortato l'industria dei giochi ad aiutare con la crisi in ogni modo possibile sin dall'inizio. Lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R.2 è attualmente in pausa fino a quando le cose non saranno risolte.

Fonte: GamesRadar