Star Citizen lancia l'alpha 3.16 con il ritorno della modalità Jumptown

Star Citizen ha ricevuto l'aggiornamento Alpha 3.16 Return to Jumptown, che sta riportando una delle modalità di gioco PvP più popolari del gioco insieme a molte altre aggiunte significative. Jumptown 2.0 si ispira a una modalità precedente, in cui una squadra di criminali combatte le forze dell'ordine per sostanze illegali in gigantesche battaglie PvP.

La patch 3.16 porterà anche più contenuti PvE a Star Citizen, comprese le navi abbandonate che i giocatori possono esplorare per ottenere preziose ricompense. Questi sono luoghi pericolosi per giocatori coraggiosi che sono in grado di manovrare un sacco di trappole esplosive per assicurarsi un bottino prezioso.

"Il 2021 è stato un altro anno fantastico per Star Citizen e la nostra fantastica community, e sono entusiasta di concludere l'anno con un altro evento dinamico esplosivo in Alpha 3.16: Return to Jumptown", ha dichiarato il direttore creativo di Star Citizen Chris Roberts. "I giocatori ricordano le emergenti battaglie PvP di Jumptown. Abbiamo preso l'intensa azione del vecchio evento come ispirazione per Jumptown 2.0, che promette di offrire i campi di battaglia su larga scala che vogliamo vedere di più in Star Citizen."

Per quanto riguarda gli aggiornamenti in arrivo con l'alpha 3.16, c'è la navie Drake Cutlass Steel, che ha sostituito la capacità di carico della Drake Cutlass con 18 posti a sedere che consentono di trasportare rapidamente le truppe tra una battaglia e l'altra. Viene fornita con armi montate, torrette remote e più armi in generale per garantire la difesa.

Anche le hover bike stanno ottenendo importanti miglioramenti. Quelli di voi che possiedono una di queste dovrebbero vedere una migliore maneggevolezza, una migliore stabilità e un'esperienza molto migliorata.

Fonte: VG247.