Star Citizen da record! La campagna crowdfunding supera l'incredibile cifra di $410 milioni

Star Citizen continua ad essere uno dei giochi più intriganti in circolazione senza dubbio.

La sua visione ambiziosa ha attratto milioni e milioni di giocatori per anni, eppure lo sviluppo del gioco sembra essere un processo senza fine. Sebbene sia giocabile in una forma o nell'altra da un po' di tempo ormai, non sembra mai esserci alcun aggiornamento concreto su quando esattamente il gioco uscirà nella sua versione finale.

Star Citizen ha "attirato" un'incredibile quantità di denaro nella sua campagna crowdfunding, con i fan che stanno finanziando il progetto. Ebbene, questa campagna ha recentemente tagliato un altro traguardo davvero notevole.

Al momento della scrittura, il sito web ufficiale del gioco conferma che la campagna ha superato i $410 milioni. Per la precisione, il crowdfunding si trova ora a quota 414,278,238 milioni di dollari.

Resta da vedere se questo porterà o meno a un gioco vero e proprio in futuro, ma i fan sembrano credere nel progetto e nella sua visione.

Fonte: Gamingbolt.