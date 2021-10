Star Citizen si mostra al CitizenCon ma ancora niente data di uscita né novità su Squadron 42

Cloud Imperium Games ha tenuto in questi giorno lo speciale CitizenCon, in versione digitale, mostrando alcune nuove feature e novità in arrivo su Star Citizen, l'ambiziosissimo gioco di esplorazione spaziale ma non solo, in sviluppo ormai da molti anni.

Purtroppo però, per la delusione di molti, non sono stati mostrati gameplay né si è parlato di una possibile data di uscita del gioco finale o dell'inserimento dell'attesissima campagna single player Squadron 42.

L'evento ha preso il via con un breve messaggio del CEO di Cloud Imperium Chris Roberts, che ha parlato della sfida dello sviluppo in rapporto alla situazione mondiale causata dalla pandemia, con centinaia di sviluppatori al lavoro in remoto. Il 2020 e il 2021 sono stati comunque anni importanti per Star Citizen, con il numero di giocatori dell'alpha aumentato quasi il triplo rispetto al 2019.

Our Ship Talk panel announced the Origin 400i, Anvil Liberator, and revealed new visuals for the fan-favorite Banu Merchantman!



Panel: Ship Talk

4k Replay: https://t.co/RUtWAi1Ll5 pic.twitter.com/WaszXtkjlW — Star Citizen ? (@RobertsSpaceInd) October 9, 2021

Quello che è seguito sono stati una serie di video riguardanti diversi aspetti dello sviluppo del gioco, come ad esempio "Life in the Verse", che ha mostrato il nuovo sistema che sarà aggiunto, Pyro, e le sue sorprendenti nuvole volumetriche. Inoltre sono stati mostrati nuovi modelli di mezzi di trasporto, come la nave Origin 400i.

L'attuale roadmap di Star Citizen prevede l'update 3.15 in rilascio per il terzo quarto del 2021 (quindi già in ritardo). La versione 3.16 dovrebbe uscire entro fine anno, ma a questo punto non siamo sicuri che il programma sarà rispettato. Oltre a questo, sono già previsti altri update per il 2022, come la versione 3.17 e la 3.18 previste rispettivamente per il primo e il secondo quarto del 2022.

Fonte: eurogamer.net