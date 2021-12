Star Citizen contiene il 'Legatus 2951 Pack' che costa la bellezza di $ 40.000

Star Citizen ha al suo interno un pacchetto chiamato Legatus 2951 Pack che dovrebbe contenere quasi tutte le navi digitali del gioco. Cloud Imperium Games vende questo pacchetto ad un prezzo di 40.000 dollari; dato l'enorme valore, questo pacchetto è mirato a quelle persone che vogliono sostenere lo sviluppo di Star Citizen che ha già raccolto una cifra considerevole in termini di finanziamento.

Il contenuto esatto di questo pacchetto non è ancora chiaro, ma sulla base delle offerte precedenti si sospetta che quasi tutte le navi e gli aggiornamenti saranno presenti. Il pacchetto precedente, Legatus Pack 2950, comprendeva più di 150 navi e aggiornamenti, oggetti e servizi spaziali e aveva un costo di circa 36.000 dollari.

Come detto, questo pacchetto è dedicato ai sostenitori hardcore, ma ovviamente questa scelta ha fatto storcere il naso di diversi giocatori, soprattutto perché, ricordiamo, Star Citizen e la sua modalità single player Squadron 42 non hanno ancora una data di uscita ufficiale. C'è addirittura chi scherza e afferma "a quel prezzo posso ospitare uno sviluppatore per 6-8 mesi".

Sappiamo che il gioco è in via di sviluppo da molti anni ormai e lo studio offre ai sostenitori di poter partecipare all'alpha del gioco.

Fonte: Reddit