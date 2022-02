Star Citizen, la roadmap verrà rielaborata per evitare troppe polemiche e giocatori infuriati

Cloud Imperium Games sta apportando modifiche alla roadmap di sviluppo di Star Citizen per ridurre le "distrazioni" causate da giocatori e follower che considerano gli obiettivi a lungo termine come solide promesse e si arrabbiano ogni volta che il piano cambia.

L'ultimo "Roadmap Roundup" inizia con una lunga spiegazione di come è stata presentata la roadmap di Star Citizen dal 2020, quando CIG ha introdotto alcuni aggiornamenti per aumentare la trasparenza del processo di sviluppo. Tali modifiche includevano un Progress Tracker approfondito, che mirava a spostare l'attenzione "dalla consegna al progresso". L'idea era che i giocatori potessero seguire ciò su cui Cloud Imperium stava effettivamente lavorando in un dato momento. Ma più di un anno dopo che erano state apportate queste modifiche, Cloud Imperium ha deciso che questo approccio è un errore, perché "ha posto troppa attenzione su funzionalità che avevano un'alta probabilità di essere rinviate".

"Ci è diventato estremamente chiaro che, nonostante i nostri migliori sforzi per comunicare la fluidità dello sviluppo e come le caratteristiche contrassegnate come 'provvisorie' non dovrebbero essere sinceramente affidabili, l'attenzione generale di molti dei nostri giocatori li ha guidati interpretando qualsiasi cosa nella Release View come una promessa", ha scritto lo studio.

"Vogliamo riconoscere che non tutti voi la vedete in questo modo; molti hanno preso a cuore la nostra nuova attenzione e le nostre parole e hanno capito esattamente cosa cercavamo di trasmettere. Ma rimane ancora una parte di osservatori della Roadmap che vedono le proiezioni come promesse e il loro continuo disturbo ogni volta che rinviamo gli obiettivi è diventata una distrazione sia all'interno di CIG che all'interno della nostra comunità, nonché per i potenziali fan di Star Citizen che guardano da bordo campo alle nostre comunicazioni di sviluppo".

Per evitare quel "disturbo", Cloud Imperium non mostrerà più alcun lavoro in corso nella sezione Release View della roadmap oltre a ciò che arriverà nel prossimo trimestre.

Fonte: Eurogamer