Star Citizen lontano anni? Squadron 42 rischia di uscire nel 2024 se non oltre

La campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42, è stata promessa da tempo ma non è ancora disponibile. Nell'ultimo numero di MCV/Develop, però,Cloud Imperium Games ha effettivamente parlato di quando potremo finalmente mettere le mani sul single player.

Cloud Imperium Games ha trasferito la propria sede a Manchester e prevede di espandere il proprio personale a oltre 1000 dipendenti nei prossimi cinque anni. Come parte di questo, il boss di Cloud Imperium Chris Roberts si è ristabilito nel Regno Unito (viveva a Los Angeles) per trascorre più tempo con il team di Squadron 42.

"Potrebbero volerci uno o due anni in più. Trascorrerà più tempo con il team Squadron 42 e con gli altri nostri sviluppatori. Si spera che questo significhi che possiamo far avanzare Squadron 42 fino al completamento più velocemente. Vogliamo il gioco finito, ma sarà realmente finito solo quando sarà pronto", ha detto il COO Carl Jones.

Quindi, sembra che il gioco non arriverà almeno per un altro paio d'anni. Ma Cloud Imperium deve completare Squadron 42, perché secondo Jones, il team ha in programma di sviluppare "sequel" del gioco una volta che lo studio sarà completamente al passo con i tempi.

Per quanto riguarda quando Star Citizen uscirà finalmente dall'alpha e otterrà qualcosa di simile a un lancio completo, Jones è più vago. CIG continuerà ad aggiornare Star Citizen e a vendere navi costose ai suoi fan irriducibili, e se il gioco è in versione alpha, beta o completa probabilmente non farà molta differenza. Jones afferma che tra cinque anni, quando lo studio di Manchester sarà operativo a pieno regime, hanno in programma un "MMORPG molto grande" e che probabilmente saranno necessari nuovi studi in più località in tutto il mondo. Per quanto sconcertante possa essere per alcuni, l'esperimento Star Citizen continuerà ad andare avanti, senza sosta.

Star Citizen è ora disponibile in versione alpha su PC.

Fonte: Wccftech.