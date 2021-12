Star Trek: Resurgence è il nuovo gioco di Dramatic Labs creato dai veterani di TellTale

Sulla scia di Star Trek: Discovery, Picard e The Lower Decks, il franchise di Star Trek sta per ricevere un nuovo videogioco. Dramatic Labs, un nuovissimo studio composto da ex sviluppatori di Telltale Games, ha annunciato durante i The Game Awards che sta lavorando a Star Trek: Resurgence, un gioco basato sulla trama che ricorda The Wolf Among Us e The Walking Dead di Telltale.

"Star Trek: Resurgence è un videogioco narrativo interattivo che racconta una storia originale ambientata nell'era poco dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation" afferma lo studio di sviluppo.

I giocatori controlleranno due personaggi a bordo della USS RESOLUTE mentre lavorano per svelare un mistero al fine di prevenire una guerra galattica. Spock compare nel trailer di annuncio e Dramatic Labs ha confermato che i giocatori incontreranno altri "personaggi nuovi e conosciuti attraverso una varietà di dialoghi e gameplay d'azione per determinare il corso della storia".

Come nei precedenti giochi Telltale, la scelta del giocatore guiderà l'esperienza e influenzerà l'esito della storia. "Come fan di Star Trek, è davvero un onore creare una storia che metta i giocatori nel cuore dell'azione, dove scelte e decisioni significative influenzeranno l'intera narrativa", ha affermato il team di sviluppo.

Star Trek: Resurgence verrà lanciato nella primavera del 2022 per Xbox, PlayStation e su Epic Games Store esclusivamente per PC.

