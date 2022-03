Star Trek: Resurgence e Spock si mostrano in un video gameplay

Dopo la presentazione ufficiale di Star Trek: Resurgence ai The Game Awards di dicembre, lo sviluppatore Dramatic Labs ha mostrato sette minuti di gameplay della sua avventura narrativa sci-fi, prima del suo lancio su Xbox, PlayStation e PC entro la fine dell'anno.

Dramatic Labs, per chi non lo sapesse, è uno studio fondato dal controverso ex boss di Telltale Games Kevin Bruner (accusato in precedenza di "coltivare una cultura della paura" mentre era alla guida dello studio) e comprende circa 20 ex dipendenti di Telltale.

E il DNA di Telltale è immediatamente evidente nei sette minuti di gameplay pubblicati. Nel video c'è anche l'amato Spock.

In pieno stile Telltale, il tutto si svolge come un lungo filmato intervallato da diversi momenti interattivi in ​​cui i giocatori possono scegliere tra una delle tre scelte di dialogo per far avanzare la storia.

Il gioco, ambientato nel 2380, segue gli eventi di Star Trek: The Next Generation e racconterà la sua storia dalle prospettive alternate di due diversi personaggi - il Primo Ufficiale Jara Rydek e l'Ingegnere dell'equipaggio Carter Diaz - con un gameplay che si dice sia composto da sequenze cinematografiche giocabili, come si vede nel trailer, e momenti in cui i giocatori ottengono il controllo diretto dei due protagonisti di Resurgence.

Star Trek: Resurgence eviterà il vecchio formato di lancio a episodi di Telltale e verrà lanciato come un'unica grande storia entro la fine dell'anno su PlayStation, Xbox e PC tramite Epic Games Store.

Fonte: Eurogamer.net.