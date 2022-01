Star Wars Battlefront 3 'è morto' per Jeff Grubb

EA ha annunciato tre nuovi giochi di Star Wars, ma la serie Battlefront a quanto pare non fa parte dei piani del publisher. Secondo un rapporto di VentureBeat, lo sviluppatore dei giochi Star Wars Battlefront del 2015 e 2017, DICE, non ha in programma di fare un terzo capitolo della serie.

Il report afferma che DICE si concentrerà sulla serie Battlefield in futuro, con lo sviluppo dei giochi Star Wars di EA supervisionato da Respawn. Un terzo gioco Battlefront di DICE non è mai stato pianificato. EA ha piani ambiziosi per far crescere la serie Battlefield in futuro con numerosi nuovi progetti, quindi ha senso che DICE si concentri sulla serie in futuro. Inoltre, non sorprende che Battlefront 3 non sia in lavorazione, poiché in precedenza era stato riferito che non sarebbe successo a causa dei costi di licenza.

Il rapporto di VentureBeat menziona appunto questi costi di licenza, affermando che EA sta mitigando alcuni dei suoi rischi mettendo DICE su altri progetti. EA ha sempre pagato alla Disney un canone per i suoi giochi di Star Wars, e sarà lo stesso anche per i tre nuovi giochi di Respawn, ma i termini di questo accordo non sono mai stati divulgati.

DICE ha in programma di supportare Battlefield 2042 con aggiornamenti continui e contenuti per le nuove stagioni come parte del suo approccio di servizio live. Circolano anche voci secondo cui alcune parti di Battlefield 2042 potrebbero diventare free-to-play per aiutare a rinvigorire la base di giocatori.

Fonte: VentureBeat