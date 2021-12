Star Wars Eclipse dovrebbe uscire tra molto tempo secondo un insider

Ci sono stati numerosi annunci in anteprima mondiale ai The Game Awards 2021, che si sono svolti il ​​9 dicembre, da titoli indie più piccoli a nuove voci in franchise di lunga data. Tra questi spiccano Alan Wake 2 di Remedy Entertainment, The Expanse di Telltale Games, che sarà la prima nuova IP dello studio da quando è stata ristabilita nel 2019, e Star Wars Eclipse di Quantic Dream.

Mentre molti fan di Star Wars erano entusiasti della prospettiva di un nuovo titolo nel franchise, altri non erano così entusiasti di sapere che lo sviluppatore sarebbe stato lo studio Quantic Dream con sede a Parigi. Una settimana fa, l'insider del settore e leaker Tom Henderson, noto per aver fornito informazioni accurate in passato, ha rivelato che Quantic Dream potrebbe avere problemi con il progetto. Presumibilmente, Star Wars Eclipse è in sviluppo già da 18 mesi, eppure non esiste ancora una versione giocabile.

Ora, secondo Henderson, il gioco potrebbe non essere pronto per il lancio per altri quattro anni "almeno" e lo sviluppo potrebbe anche durare fino all'inizio del 2027. Qui potete dare uno sguardo al tweet.

ICYMI because of the Christmas Period - #StarWarsEclipse is already facing significant troubles with development. Estimates are it won't release until 2026-2027. https://t.co/KigGIE9S7K — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 27, 2021

Nonostante la reputazione di Henderson per aver riportato alcuni dettagli correttamente, resta il fatto che stiamo parlando di rumor.

Fonte: The Gamer