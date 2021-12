Star Wars Eclipse a quanto pare, si ispirerebbe a The Last of Us

Una delle world premiere che ha destato più curiosità durante i The Game Awards è stato sicuramente Star Wars: Eclipse, il nuovo action/adventure in terza persona di Quantic Dream, che forse si slegherà fortemente da quanto prodotto sinora. Ambientato durante il periodo dell'Alta Repubblica (800 anni dopo Star Wars: Knights of the Old Republic ma 200 anni prima la saga degli Skywalker), il nuovo Eclipse ci catapulterà in un settore della galassia lontana lontana completamente nuovo, anche se le informazioni scarseggiano.

Ci vengono in soccorso gli insider, importanti come mai prima d'ora per avere maggiori dettagli di titoli dal lungo sviluppo. AccNGT si è fatto notare per aver anticipato il gioco con qualche giorno d'anticipo, pubblicando un'immagine poi rivelata corretta, ma ha ancora un altro dettaglio da darci. Sembra infatti, che Quantic Dream si sia ispirata ai The Last of Us, probabilmente per il setting narrativo.

One of the inspirations: The Last Of Us — AccNGT (@AccNgt) December 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ci vorrà comunque un bel po' per rivedere un nuovo trailer, in attesa dell'uscita ufficiale su PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Fonte: dualshockers.com