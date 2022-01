Star Wars Eclipse ma anche The Dark Sorcerer? L'ispirata tech demo di Quantic Dream potrebbe diventare un gioco!

Ai The Game Awards 2021è arrivato il gradito annuncio del nuovo gioco di Quantic Dream, ovvero Star Wars Eclipse. Tuttavia, sembra che il titolo di Star Wars non sia l'unico progetto in sviluppo presso lo studio di Heavy Rain.

Stando a nuove indiscrezioni comparse su Twitter, Quantic Dream sarebbe al lavoro su un gioco fantasy basato sulla demo di The Dark Sorcerer. Forse alcuni di voi ricorderanno che lo studio francese guidato da David Cage ha presentato la tech-demo di The Dark Sorcerer nel lontano 2013, in occasione dell'E3.

Ebbene, sembra che da questa demo potrebbe venire fuori un gioco tutto nuovo, stando a quanto condiviso dall'utente Twitter AccountNGT.

Nello specifico, si tratterebbe del secondo progetto AAA attualmente in sviluppo presso Quantic Dream e, come già detto, sarà basato sulla demo di The Dark Sorcerer. Del titolo se ne occuperà il team di Quantic Dream a Parigi e dovrebbe essere un gioco cross-gen, anche se questo potrebbe cambiare.

Quantic Dream's second AAA project



- Based on The Dark Sorcerer demo

- Humor based game

- Core team in Paris

- More advanced than Star Wars Eclipse

- Cross-Gen (can be changed due to their new strategy) pic.twitter.com/08sLTcbkPr — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

Al momento, siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di annunci ufficiali di Quantic Dream.

Fonte: Twitter.