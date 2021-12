Star Wars Eclipse starebbe già affrontando grossi problemi di sviluppo per un insider

La fine del periodo di esclusività di Star Wars con Electronic Arts ha aperto le porte a vari progetti provenienti da altre società, tuttavia nessuno si aspettava che Quantic Dream facesse qualcosa e durante i The Game Awards 2021 è stato annunciato Star Wars Eclipse.

Sebbene qualsiasi progetto del franchise negli ultimi tempi che risieda nei videogiochi sia entusiasmante, sembra che ci siano problemi nel suo sviluppo perché la decisione è stata sorprendente, anche per l'azienda francese. Secondo le informazioni di Tom Henderson, noto insider e giornalista, Star Wars Eclipse sta affrontando vari problemi di sviluppo e il processo si sta complicando per Quantic Dream. Inizialmente, è stato rivelato che in origine si trattava di un progetto MMORPG con il nome in codice Project Karma, presentato a Sony e PlayStation ma questo progetto è stato respinto in favore di quello che sarebbe stato Detroit: Become Human.

Nonostante questa decisione, Quantic Dream ha mantenuto gli elementi essenziali del progetto sperando di riprenderli ad un certo punto e dopo un incontro con Lucasfilm ha ricevuto l'approvazione per trasformarlo in un titolo di Star Wars. Secondo le informazioni, questo momento ha coinciso con l'iniziativa di Quantic Dream di mettersi in vendita alla ricerca di maggiori risorse, ma le denunce contro l'azienda per abusi e molestie sul posto di lavoro hanno spaventato i potenziali acquirenti, quindi il progetto Star Wars Eclipse ha continuato il suo sviluppo con ciò che era a portata di mano.

Secondo le fonti di Tom Henderson, questo ha portato a un altro problema per Star Wars Eclipse e cioè che il motore grafico che ha Quantic Dream sta causando molti problemi perché ha definito dei limiti in termini di scenari e la presenza e l'interazione con un certo numero di NPC. Allo stesso modo, i limiti del motore impedirebbero al progetto di raggiungere il livello desiderato perché sarebbe un gioco di nuova generazione, quindi la pressione è maggiore e non può essere offerto qualcosa dell'era PS4 o Xbox One.

Infine, il gioco è in sviluppo da 18 mesi ma al momento non c'è ancora nessuna parte che sia giocabile. Quantic Dream sta affrontando problemi nella sua forza lavoro a causa degli scandali occupazionali avvenuti negli ultimi anni.

Va sottolineato che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi non sappiamo se tutte queste informazioni abbiano un fondamento. D'altra parte Henderson si è dimostrato una fonte affidabile in più occasioni. E' bene comunque trattare questi dettagli come semplici rumor.

Fonte: ResetEra