Star Wars Eclipse in sviluppo da tempo: Quantic Dream avrebbe iniziato a lavorarci nel 2018 per un rumor

Dopo diverse indiscrezioni, Quantic Dream nella serata di ieri ha annunciato ufficialmente il suo prossimo gioco dopo Detroit Become Human: si tratta di Star Wars Eclipse. Ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, il titolo è attualmente in una fase di sviluppo iniziale del genere avventura d'azione con una narrativa ramificata.

In queste ore stanno ovviamente circolando le primissime indiscrezioni su questo gioco: tra queste, l'utente Twitter Faizan Shaikh ha notato su LinkedIn che il primo prototipo di Star Wars Eclipse risalirebbe addirittura a marzo 2018, praticamente un mese prima dell'uscita di Detroit Become Human, lanciato appunto ad aprile.

"Sembra che Star Wars Eclipse sia in fase di prototipazione da marzo 2018 presso Quantic Dream secondo l'autore principale e il direttore delle riprese che lavora da gennaio 2021. Molti dipendenti hanno un progetto non annunciato da marzo 2018. Il loro ultimo progetto è stato Detroit nell'aprile 2018" si legge nel tweet.

It Looks Like Star Wars Eclipse is in prototyping phase since March 2018 @ Quantic Dream & lead writer + shooting Director working on since jan 2021.

Many Employees Have Unannounced Project Since March 2018.

Their last project was Detroit in April 2018@IdleSloth84 @bogorad222 pic.twitter.com/JWct6PMMSU — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 10, 2021

Come detto il progetto è in una fase di sviluppo iniziale, quindi potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che vengano confermate le piattaforme e una finestra di lancio.