Star Wars Eclipse è il titolo in sviluppo da Quantic Dream e sarà ambientato nell'Alta Repubblica?

Durante un recente podcast, il giornalista di GiantBomb Jeff Grubb ha discusso del presunto progetto di Star Wars, secondo quanto riferito sviluppato dallo sviluppatore Detroit: Become Human, Quantic Dream.

Grubb afferma che il gioco "verrà mostrato in futuro", con una potenziale rivelazione ai The Game Awards il mese prossimo o durante la campagna "Bring Home the Bounty" della Disney, dove sarà annunciato almeno un gioco di Star Wars. Grubb afferma che il titolo è "pronto per essere annunciato presto", quindi una rivelazione "prima della fine dell'anno" è una possibilità.

Grubb dice di non essere sicuro dei dettagli del gioco a questo punto, ma crede che sia ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica. In un certo numero di romanzi di Star Wars, questo è un periodo di circa 200 anni prima degli eventi dei film, in cui la Repubblica Galattica e Jedi hanno occupato una sorta di età dell'oro. Finora, la narrazione è stata caratterizzata dall'esplorazione dei confini della galassia, prima dell'insediamento di ciò che è conosciuto nei film come "l'Orlo Esterno". Al di là dell'ambientazione generale, i dettagli sono piuttosto scarsi, ma Grubb afferma anche che il titolo attuale del progetto è Star Wars: Eclipse.

Le voci sul gioco Quantic Dream Star Wars sono emerse a settembre, ma il gioco potrebbe essere in sviluppo da un po' di tempo, soprattutto perché l'ultimo progetto dello studio ha ormai più di tre anni.

Fonte: Comicbook