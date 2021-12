Star Wars Eclipse sarebbe lontano ancora 3 o 4 anni

Un gioco di Star Wars di Quantic Dream era trapelato in modo evidente nelle settimane e nei mesi precedenti la rivelazione ufficiale di Star Wars Eclipse ai The Game Awards la scorsa settimana, con il titolo sviluppato dallo studio di Heavy Rain svelato con un cinematic trailer.

Sembra, tuttavia, che i fan dovranno attendere un bel po' di tempo prima di poter giocare.

L'insider Tom Henderson, che è stato uno dei principali leaker di Star Wars Eclipse prima del suo annuncio, ha recentemente utilizzato Twitter per condividere ulteriori potenziali dettagli sul gioco o, più specificamente, sul suo sviluppo.

Secondo Henderson, lo studio principale di Quantic Dream a Parigi sta scrivendo la storia del gioco, con il boss dello studio David Cage "molto coinvolto" nel progetto.

The biggest on the dev side is their internal QD engine, which wasn't built for an open-world title.



There are currently 60+ job openings for Quantic Dream Paris and 9 in Montreal. - https://t.co/B4lumbQmnN — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021

Inoltre, Star Wars Eclipse sarebbe un titolo open world (anche se ciò non è stato ancora confermato ufficialmente), e questo sarebbe un ostacolo che Quantic Dream dovrà affrontare, poiché il motore dello studio non è adatto a tale scopo.

Infine, secondo Henderson, Star Wars Eclipse è lontano almeno 3-4 anni dal lancio: se le suddette complicazioni di sviluppo sono accurate, non sorprende che la produzione del gioco abbia ancora molta strada da fare.

Fonte: Gamingbolt.