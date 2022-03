Star Wars: il gioco su The Mandalorian sarebbe una realtà per un insider

The Mandalorian è una serie all'interno dell'universo di Star Wars che è diventata un successo mondiale negli ultimi anni. Al momento, possiamo già goderci due stagioni disponibili su Disney +, un servizio in abbonamento che ci consente di goderci grandi serie, film e programmi.

Il gioco su The Mandalorian è stato desiderato dai fan di Star Wars per molto tempo, soprattutto dopo che molti utenti hanno creato trailer e gameplay su come sarebbe il gioco The Mandalorian con Unreal Engine 5. Ora, il noto e affidabile Shpeshal Nick ha indicato tramite un podcast di XboxEra che il gioco The Mandalorian sarebbe una realtà, dal momento che afferma di avere molte informazioni sul titolo, ma prima di poterlo condividere ha bisogno di indagare di più.

Il futuro dei giochi di Star Wars sembra particolarmente brillante, anche senza un gioco basato sulla serie The Mandalorian, ma i fan sperano di metterci le mani un giorno.

(Rumor) Shpeshal Nick said that Ubisoft Paris (G.R. Wildlands) is working on AAA first person shooter



More interesting Nick also said that he know alot info about The Mandalorian game, but he's need to do more digging before he will say thing.



Timestamp:https://t.co/Gpi9kmnd6p pic.twitter.com/gmHkAC4cHS — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 27, 2022

Ovviamente stiamo parlando di semplici rumor, in quanto non c'è ancora nulla di confermato. Non ci resta che aspettare e attendere eventuali dettagli, se tutto ciò fosse vero.