Star Wars Jedi Fallen Order 2 all'orizzonte? L'attore di Cal Kestis parla del sequel

Secondo diversi report, un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order non è solo in svilppo, ma potrebbe essere rivelato e lanciato entro quest'anno.

Questi sono solo rumor e voci però. Ufficialmente, il sequel non è stato annunciato, ma Cameron Monaghan, l'attore dietro al protagonista Cal Kestis, ha parlato di come vorrebbe esplorare un lato più oscuro e la vecchiaia di Cal nell'eventuale nuovo titolo.

Parlando durante una recente intervista, l'attore non ha menzionato un sequel in fase di sviluppo, ma ha parlato di un ipotetico sequel e di cosa vorrebbe, notando che vorrebbe vedere il personaggio in "situazioni molto diverse" e osservare "come cambierà quando invecchia."

"È stato un privilegio assoluto poter far parte dell'universo canonico di Star Wars", ha detto Monaghan parlando a CBR. "Penso che Cal sia una grande aggiunta a Star Wars, e adoro quanto sia radicato Cal e come la sua prima storia in Jedi: Fallen Order fosse un'esplorazione di traumi e perdite. Andando avanti, mi piacerebbe molto continuare a esplorare Cal, e anche metterlo in situazioni molto diverse, e vedere come cambia man mano che invecchia".

Fonte: Comicbook.