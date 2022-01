Star Wars Jedi Fallen Order 2 e KOTOR Remake usciranno nel 2022 e 2023? Parla un famoso insider

Ci sono buone notizie per i fan di Star Wars, o quantomeno delle rassicurazioni provenienti da una fonte affidabile: l'insider Bespin Bulletin ha qualcosa da dire sull'uscita del seguito di Jedi Fallen Order, ma anche su Star Wars Knights of the Old Republic Remake.

Più famoso per avere anticipato dei dettagli su Star Wars Squadrons e Battlefront II, Bespin Bulletin ha scritto sul suo sito che l'uscita di "Jedi Fallen Order 2" è prevista per l'ultimo trimestre del 2022, mentre il suo annuncio dovrebbe arrivare il 4 maggio, lo Star Wars Day: quest'ultima informazione coincide con quanto riportato da Jeff Grubb, il quale vedeva molto plausibile l'annuncio del sequel dell'apprezzatissimo titolo di Respawn prima del prossimo E3. In ogni caso, la data dell'annuncio potrebbe sempre cambiare, non essendo stata fissata.

Stando a quanto riporta l'insider, in seguito non dovrebbe nemmeno chiamarsi "Fallen Order", bensì avrà un altro sottotitolo. Compariranno personaggi già visti in Fallen Order, ma anche altri personaggi dell'universo di Star Wars che non sono comparsi nel primo capitolo.

Dopo il sequel di Fallen Order sarà il turno di KOTOR Remake, sperabilmente previsto per il 2023. Anche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga viene riportato dall'insider come in uscita per quest'anno, precisamente tra aprile e maggio, ma a tal proposito ci viene ricordato che le implicazioni della pandemia di Covid-19 continuano a farsi sentire e che nessuna delle date comparse all'interno del report di Bespin Bulletin è certa al cento percento. Anche lui, comunque, conferma che EA sta lavorando anche a un altro gioco su Star Wars, ma non gli è stato riferito nulla al riguardo.

Fonte: Bespin Bulletin