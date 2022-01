Star Wars Jedi Fallen Order 2 arriverà ben prima degli altri due progetti Respawn per Jason Schreier

Respawn Entertainment avrà di che lavorare nei prossimi anni, visto l'annunci dei tre progetti legati alla licenza Star Wars, nonostante gli accordi di utilizzo esclusivo del brand scadano il prossimo anno per Electronic Arts. Uno dei tre è sicuramente Star Wars Jedi: Fallen Order 2, il più avanti nello sviluppo e che probabilmente verrà svelato il 4 maggio, lo Star Wars Day.

Anche Jason Schreier sembra confermare la cosa via Twitter, con i tre progetti che arriveranno ben più in là nel tempo. Ricordiamo che uno di questi sarà uno shooter, forse riesumato dal progetto cancellato Star Wars 1313 e l'altro uno strategico, ma più di questo non ci è dato sapere. Una cosa la possiamo evincere: oltre all'ovvio non arrivo di un eventuale Battlefront 3, possiamo dire addio anche al tanto desiderato Titanfall III.

EA's Star Wars exclusivity license ends next year, but that doesn't mean it'll stop making Star Wars games https://t.co/KuBka4Zz4R — Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

"Il seguito di Jedi Fallen Order è in produzione da un bel po' e dovrebbe uscire quest'anno o il prossimo. Il progetto shooter e quello strategico sembrano invece molto più lontani"

Per quanto Respawn goda di grande libertà all'interno di EA, il lavoro su questa trilogia di progetti impegnerà tutte le risorse a disposizione. Finché la licenza appartiene al publisher, la vorrà spremere sino all'ultima goccia.