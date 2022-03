Star Wars Jedi Fallen Order 2 potrebbe essere rivelato durante lo Star Wars Celebration

Star Wars ha avuto un rapporto molto lungo e prospero con il mondo dei videogiochi. La galassia molto, molto lontana ci ha lasciato alcuni dei gioielli più iconici del settore, con un'intera gamma di giochi tra cui scegliere. Nel 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order è arrivato e ha dimostrato ancora una volta che il franchise di Lucas funziona molto bene, tanto che settimane fa EA ha annunciato che un sequel è in lavorazione.

Ora che sappiamo che il gioco è in fase di sviluppo, resta da vedere quando lo vedremo per la prima volta. Per l'occasione il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato attraverso il suo podcast di essere convinto che il sequel "sarà rivelato ufficialmente al 100% durante lo Star Wars Celebration che avrà luogo a maggio".

L'evento Star Wars Celebration di quest'anno si svolgerà ad Anaheim, in California, dal 26 maggio al 29 maggio. Di certo sarebbe un'ottima occasione per mostrare il sequel, dato che in quel frangente vengono annunciate novità sul franchise. Qui di seguito al minuto 1:38:07 potete ascoltare la dichiarazione di Grubb su Star Wars Jedi Fallen Order 2.

Per adesso si tratta comunque di un rumor: non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali sul tanto atteso sequel.

Fonte: GamingBolt