Star Wars Jedi: Fallen Order tra i giochi gratis di gennaio per gli abbonati a Amazon Prime

Amazon ha annunciato l'ultima ondata di titoli "gratuiti" in arrivo per i membri di Prime Gaming.

Incluso con un abbonamento Amazon Prime, Prime Gaming offre agli abbonati titoli per PC gratuiti da conservare e contenuti di gioco esclusivi ogni mese.

I giochi gratuiti di gennaio 2022 sono Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War Warhammer e World War Z Aftermath, ognuno dei quali sarà disponibile fino alla prima settimana di febbraio.

Inoltre, i giochi "gratuiti" disponibili per l'app Amazon Games questo mese includono Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast - Folded Edition, In Other Waters e Two Point Hospital.

Amazon Prime Gaming offrirà anche contenuti di gioco questo mese per titoli popolari tra cui Battlefield 2042, Apex Legends, Fall Guys, Genshin Impact, New World e Roblox.

I giochi gratuiti di dicembre 2021 sono stati Need for Speed ​​Hot Pursuit, Football Manager 2021, Journey to the Savage Planet, Frostpunk, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e Tales of Monkey Island Complete Pack.

Fonte: VGC.