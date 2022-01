Star Wars Jedi Fallen Order in offerta su Amazon ad un prezzo assolutamente da non perdere

Per chi ancora non l'ha acquistato, c'è un'interessante offerta per Star Wars Jedi Fallen Order. Il titolo di Respawn è uscito da qualche tempo ormai: per chi non lo conoscesse, Fallen Order narra la storia di un Padawan Jedi di nome Cal Kestis in fuga dall'Impero Galattico.

Ora Amazon ha una promozione per questo gioco davvero da non lasciarsi sfuggire: attualmente Star Wars Jedi Fallen Order è in offerta a 19,99 euro. Acquistandolo risparmierete così la bellezza fino al 60% per la versione PlayStation 5. Lo sconto è disponibile sia su PC che su console e se siete interessati, di seguito trovate i link.

E' un'occasione senza dubbio da non perdere, non trovate?