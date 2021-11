Star Wars Jedi Fallen Order e la sua Seconda Sorella nella serie TV Obi-Wan Kenobi?

Star Wars Jedi: Fallen Order è uno dei migliori giochi di Star Wars disponibili negli ultimi anni e questo è dovuto in parte ai suoi personaggi coinvolgenti, in particolare al suo nemico principale, la Seconda Sorella.

Ora, un primo sguardo alla serie Obi-Wan Kenobi di Disney Plus ha suggerito che il villain potrebbe arrivare nello show live-action quando verrà lanciato il prossimo anno.

I recenti progetti di Star Wars hanno preso in prestito numerosi elementi dai giochi classici: i Dark Troopers di Dark Forces e i droidi assassini della serie Knights of the Old Republic sono apparsi di recente in The Mandalorian e i Republic Commandos sono apparsi in più show.

Tuttavia, se la Seconda Sorella di Jedi Fallen Order sarà davvero nello show di Obi-Wan Kenobi, sarà il primo vero personaggio di un gioco a comparire in uno show live-action. Nel recente teaser, che può essere visto su Disney Plus, la regista Deborah Chow parla di "cacciatori di Jedi" e una concept art mostra uno di questi Inquisitori che emerge da una nave.

I fan più attenti hanno ingrandito la figura , che sembra chiaramente essere la Seconda Sorella di Fallen Order. L'unico problema è che la cronologia non corrisponde del tutto: Fallen Order è ambientato cinque anni dopo Revenge of the Sith ma Obi-Wan è presumibilmente ambientato dieci anni dopo.

Per quanto riguarda Cal Kestis di Fallen Order e gli altri personaggi, dovrebbero tornare in un sequel su cui EA e Respawn stanno probabilmente lavorando.

