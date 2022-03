Star Wars Jedi: Fallen Order sta per ricevere un set LEGO?

Un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn è ancora molto lontano, ma un set LEGO basato sul gioco di successo potrebbe essere presto in arrivo. Secondo il blog tedesco di Lego Promobricks, un set BD-1 avvistato è stato individuato nel materiale promozionale.

Secondo quanto riportato, il set da $ 100 avrà 1.062 parti e una mini-figure, che si presume sia un modello in piccola scala di BD-1 e del protagonista di Fallen Order Cal Kestis. LEGO ha recentemente rivelato il set N-1 Starfighter di The Mandalorian, che include un Droide BD, quindi l'azienda ha sicuramente lo stampo per produrre la figura in grandi quantità.

Sul gioco, un sequel è stato ufficialmente annunciato da Electronic Arts a gennaio insieme a molti altri progetti di Star Wars con Respawn a capo. DICE non realizzerà Battlefront III, ma sono in fase di sviluppo uno sparatutto in prima persona del team di Medal of Honor: Above and Beyond e un gioco di strategia di Respawn insieme al nuovo studio Bit Reactor. Tutti e tre questi giochi sono guidati da Respawn.

Per adesso quindi si tratta solo di un'indiscrezione: non resta che attendere un annuncio ufficiale da LEGO su questo set di mattoncini a tema Star Wars.

